Украина реформирует звания в армии в соответствии со стандартами НАТО

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Верховная рада поддержала в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы", который предусматривает реформу званий в украинской армии в соответствии со званиями в вооруженных силах стран НАТО. За соответствующий законопроект в четверг проголосовал 231 депутат при 226 необходимых.

"Смысл этого закона соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение Вооруженными силами совместимости с вооруженными силами стран НАТО", - заявила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, в законопроекте предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. Сейчас существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик. Законопроектом предлагается этот ряд заменить на такой: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант. Предлагается изменить и корабельные звания: мичманов больше не будет, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

"Цель этого закона - повысить роль сержантского и старшинского состава ВС в обучении и воспитании подчиненного личного состава", - сказала Геращенко.

Законопроектом также определяются должностные обязанности для новых должностей в армии, а устав внутренней службы ВС дополняется новыми приложениями, в частности, о порядке ведения книги памяти.