Депутаты от украинской оппозиции обвинили Порошенко, Гройсмана и Парубия в захвате власти

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич и Василий Нимченко обратились в СБУ, Госбюро расследований и генпрокуратуру с требованием расследовать факты захвата власти и злоупотребления служебным положением экс-президентом Украины Порошенко, премьер-министром Гройсманом и спикером парламента Парубием. Об этом в четверг сообщила пресс-служба партии.

"Вышеуказанные должностные лица, злоупотребляя служебным положением, прибегли к узурпации власти для занятия, захвата высших должностей для управления государственными делами, лишив народ Украины, как суверена и источника власти через своих представителей, права реализовать конституционные полномочия на участие в управлении государственными делами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что основанием для обращения стал факт отсутствия коалиции депутатских фракций в Раде, из чего следует, что Порошенко, Парубий и Гройсман, "действуя по сговору, сфабриковали рассмотрение на заседании парламента вопросов о назначении на высшие государственные должности".

Ранее Окружной административный суд города Киева открыл дело, которое предполагает запрет на выезд с Украины экс-президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.