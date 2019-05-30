Токио и Москва продолжат сотрудничество по денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Япония и Россия продолжат сотрудничать для достижения денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в четверг на совместной пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров в формате "2+2" заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Мы провели обмен мнениями по ситуации в Северной Корее. Договорились, что будем в дальнейшем взаимодействовать, чтобы достичь взаимной цели - денуклеаризации Северной Кореи", - сказал он.

Коно добавил, что Япония рассчитывает на продолжение диалога с РФ в ряде областей, связанных с безопасностью, в том числе в сфере ядерного разоружения и нераспространения. "Стороны продолжат обсуждение сотрудничества по борьбе с нетрадиционными угрозами, а также в области ядреного разоружения и нераспространения", - сказал он.