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Ситуация на Корейском полуострове
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Токио и Москва продолжат сотрудничество по денуклеаризации КНДР

В Японии также рассчитывают на продолжение диалога с Россией в ряде областей, связанных с безопасностью

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Япония и Россия продолжат сотрудничать для достижения денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в четверг на совместной пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров в формате "2+2" заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Мы провели обмен мнениями по ситуации в Северной Корее. Договорились, что будем в дальнейшем взаимодействовать, чтобы достичь взаимной цели - денуклеаризации Северной Кореи", - сказал он.

Коно добавил, что Япония рассчитывает на продолжение диалога с РФ в ряде областей, связанных с безопасностью, в том числе в сфере ядерного разоружения и нераспространения. "Стороны продолжат обсуждение сотрудничества по борьбе с нетрадиционными угрозами, а также в области ядреного разоружения и нераспространения", - сказал он.

Теги
ЯпонияРоссияСитуация на Корейском полуостровеКоно, Таро
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