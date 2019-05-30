Народная милиция ДНР опубликовала фрагмент допроса украинского диверсанта

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Управление Народной милиции Донецкой народной республики опубликовало видеозапись с фрагментами допроса одного из восьми задержанных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"В 03:00 в составе разведывательно-диверсионной группы выдвинулся к линии фронта на "КамАЗе", водитель "КамАЗа" в группу не входил. К точке высадки мы не доехали, нас приняли военнослужащие ДНР и взяли в плен. Нас здесь семь человек", - цитирует задержанного Донецкое агентство новостей.

Как сообщается, задержанный представился стрелком 43-го мотопехотного батальона Александром Геймуром. На видео он рассказывает о службе в армии и боевой подготовке, а также об обстоятельствах своего задержания. На данный момент видеозапись, размещенная на YouTube, недоступна для просмотра.

22 мая в украинском штабе так называемой операции объединенных сил в Донбассе сообщили о задержании на территории ДНР восьми украинских военнослужащих. По версии украинской стороны, военные при перемещении на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от своего маршрута и попали на неподконтрольную Киеву часть территории, где были задержаны.