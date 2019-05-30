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Зеленский внес в Раду представление об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ

Президент Украины попросил Раду освободить от должностей Павла Климкина, Степана Полторака и Василия Грицака
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Так, Зеленский обратился в парламент об освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины.

Теги
УкраинаКлимкин, Павел АнатольевичЗеленский, Владимир Александрович
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