Зеленский внес в Раду представление об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Так, Зеленский обратился в парламент об освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины.