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Главком ВМФ России приедет в Японию впервые за 18 лет

Его визит ожидается во второй половине года

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов посетит Японию во второй половине 2019 года, это будет первый такой визит за 18 лет. Об этом в четверг на совместной пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров в формате "2+2" заявил министр обороны Японии Такэси Ивая.

"Мы договорились, что главнокомандующий военно-морских сил РФ посетит Японию во второй половине года. Это первый подобный визит за 18 лет", - сказал он.

По его словам, Япония и РФ также намерены продолжить укреплять контакты по линии министерств обороны и военных двух стран. Как отметил Ивая, Токио высоко оценивает факт недавней встречи в Москве главкома Сухопутных войск Вооруженных сил России Олега Салюкова и начальника главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии Горо Юасы.

Теги
ЯпонияРоссияЕвменов, Николай Анатольевич
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