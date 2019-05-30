Турция намерена и дальше придерживаться курса на вступление в Евросоюз

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Анкара намерена продолжать путь вступления республики в Европейский союз. Об этом турецкий лидер сообщил на презентации "Стратегии правовых реформ", которая проходит в президентском дворце в столице Турции.

"Турция, несмотря на все несдержанные обещания, будет и дальше придерживаться пути вступления в ЕС. Несмотря ни на что, мы верим, что [успешное] завершение продолжающихся с 2015 года переговоров с ЕС также важно для Европы, как и для нас", - отметил президент.

Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.

Между тем в опубликованном в среду ежегодном отчете Еврокомиссии о политике расширения ЕС говорится, что "Турция является ключевым партнером ЕС и страной - кандидатом" на вступление в его состав, однако указывается, что она "продолжила отходить от Евросоюза", а "переговоры о вступлении Турции фактически зашли в тупик".