Госкомтелерадио Украины запретило ввоз еще пяти российских книг

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить в страну пять книг, изданных в РФ. Об этом комитет сообщил в четверг.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора пяти книг, в которых есть признаки пропаганды государства-агрессора", - отметили в ведомстве.

В комитете уточнили, что под запрет попали книги московских издательств "Альпина Паблишер", ООО "Издательство "Добрая книга", ООО "Клевер-Медиа-Групп" и ООО "Манн, Иванов и Фербер".

В частности, на Украине не будут продавать детскую книгу Евгении Поповой и Лилу Рами "Найди и покажи. Кем я стану?", в которой украинская сторона усмотрела "пропаганду российских силовых структур и военных профессий". Кроме того, запрещен ввоз книги Максима Дорофеева "Джедайские техники" и Марины Мелии "Бизнес - это психология". Не получили разрешения на распространение российские переводы книг Френсиса Реймонда "История бизнеса. День за днем" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка обращаться с деньгами", поскольку издатель "использовал в оформлении изданий символику государства-агрессора".

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания".