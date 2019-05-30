СМИ: временным канцлером Австрии станет глава конституционного суда Бригитте Бирляйн

По информации издания, в ближайшие часы президент Австрии Александер Ван дер Беллен, как ожидается, объявит о назначении Бирляйн на пост канцлера. Если это произойдет, Бирляйн станет первой женщиной на этом посту.

В середине мая германские издания Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись с участием занимавшего на тот момент пост председателя Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе и неизвестной русскоговорящей женщины, обсуждавших возможность покупки Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании Австрийской партии свободы перед парламентскими выборами в 2017 году. Позже издание Kronen Zeitung сообщило, что съемка была тщательно спланирована, а роль "россиянки" сыграла боснийская студентка.

Обнародование скандальной видеозаписи спровоцировало острый внутриполитический кризис в Австрии. Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя АПС. Канцлер и председатель Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц отказался от дальнейшего сотрудничества с АПС, после чего было сформировано переходное правительство с участием министров от АНП и экспертов. Оппозиционные партии в парламенте большинством голосов вынесли вотум недоверия канцлеру и его переходному правительству. Затем президент отправил кабмин Курца в отставку и назначил министра финансов Хартвига Лёгера временно исполняющим обязанности канцлера до формирования нового переходного правительства.