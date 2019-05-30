Трамп заявил, что не усматривает угрозы начала процедуры импичмента Конгрессом США

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп не усматривает угрозы начала процедуры его импичмента Конгрессом США. Об этом американский лидер заявил в четверг журналистам в Белом доме перед вылетом в штат Колорадо.

"Не вижу, каким образом они [члены Конгресса] могут [этого добиться]", - сказал американский лидер, когда у него поинтересовались, усматривает ли он угрозу своего отстранения от власти законодателями.

"Не могу представить себе, чтобы суды [США] позволили это", - добавил Трамп, представляющий Республиканскую партию. По словам главы администрации США, он никогда не думал, что в случае с ним дело дойдет до использования "грязного слова "импичмент". "Ко мне это совершенно не относится", - убежден Трамп.

Детали процедуры

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако оба они были оправданы Сенатом. Ричард Никсон, занимавший пост главы государств в 1969-1974 годах, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний.

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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