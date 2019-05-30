Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках с 31 декабря 2022 года

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Пентагон включил Россию в список стран, чьими услугами запрещено пользоваться при проведении космических пусков. Запрет вступает в силу с 31 декабря 2022 года.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Соответствующее уведомление было размещено в четверг занимающимся вопросами закупок управлением Пентагона на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

В нем говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Сирия, Судан, Иран, КНДР и Китай, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.