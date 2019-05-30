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Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках с 31 декабря 2022 года

В перечень государств, чьими услугами нельзя будет пользоваться, также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Пентагон включил Россию в список стран, чьими услугами запрещено пользоваться при проведении космических пусков. Запрет вступает в силу с 31 декабря 2022 года.

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Соответствующее уведомление было размещено в четверг занимающимся вопросами закупок управлением Пентагона на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

В нем говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Сирия, Судан, Иран, КНДР и Китай, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.

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