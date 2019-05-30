Канцлером Австрии впервые стала женщина

ВЕНА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Австрии принял решение назначить председателя конституционного суда 69-летнюю Бригитте Бирляйн временным канцлером республики для формирования переходного правительства до досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Она станет первой женщиной на посту канцлера Австрии. Об этом заявил в четверг президент Александер Ван дер Беллен по итогам консультаций с лидерами австрийских политических партий.

"Я уполномочиваю госпожу председателя сформировать новое правительство, - сказал Ван дер Беллен. - Она будет первой канцлером Австрийской Республики. Я рад представить вам Бригитте Бирляйн. Она является действующим председателем Конституционного суда и будет через несколько дней назначена мной федеральным канцлером Австрийской Республики".

28 мая президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Себастьяном Курцем и поручил министрам временно исполнять обязанности до формирования переходного правительства. Он также уполномочил министра финансов и вице-канцлера Хартвига Лёгера временно исполнять обязанности канцлера, поскольку Курц отказался от временного исполнения обязанностей. Лёгер, входивший в кабинет министров Курца в должности вице-канцлера и министра финансов, должен был в течение нескольких дней руководить кабинетом министров до того момента, пока президент не найдет подходящую кандидатуру на пост временного канцлера. Сам Лёгер не мог занимать этот пост долго, потому что правительству Курца был вынесен вотум недоверия в парламенте.

Перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая Национальный совет (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Австрия из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года.