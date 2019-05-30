Ассанж сообщил, что не может готовиться к своей защите в тюрьме

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж лишен какой-либо возможности готовиться к своей защите в тюрьме Белмарш, но не считает себя побежденным. Об этом после заседания Вестминстерского суда по делу Ассанжа заявил представителям прессы независимый британский репортер и активист Гордон Диммак, зачитавший полученное им письмо с подписью основателя WikiLeaks.

"Я лишен какой-либо возможности готовиться к своей защите: нет ноутбука, нет и не будет интернета, пока нет и доступа в библиотеку, но если меня туда и начнут пускать, то только раз в неделю на полчаса вместе со всеми остальными [заключенными], - говорится в тексте, копию которого Диммак показал журналистам. - Мне разрешены всего два посещения в месяц, и нужны недели для того, чтобы люди, с которыми ты хочешь поговорить по телефону, были внесены в специальный список. При этом сначала надо указать подробную информацию об этих людях для проверки на соответствие требованиям безопасности - заколдованный круг. Все звонки, кроме звонков от адвокатов, записываются, и не должны быть длиннее 10 минут при том, что для звонков отводится только полчаса в день, и в это время все заключенные пытаются пробиться к телефону".

В письме, написанном фиолетовыми чернилами на тетрадном листе в линейку, Ассанж также жалуется, что звонить заключенным в тюрьму нельзя, а сам он, как и остальные, получает на платные звонки лишь несколько фунтов стерлингов в неделю.

"А на другой стороне - сверхдержава, которая готовилась девять лет, привлекла к моему делу сотни человек и потратила на него бессчетные миллионы. Я беззащитен и надеюсь, что тебе, [Гордон], и другим добрым людям удастся спасти мою жизнь. Я не сломлен, хотя и в буквальном смысле окружен убийцами, однако до тех пор, пока я не окажусь на свободе, я не могу ни читать, ни высказываться, ни защитить себя, свои идеалы и близких мне людей", - говорится в послании.

Автор письма добавляет, что те силы в США, которые добиваются его выдачи, "хотят обманом добиться" его экстрадиции и смерти, "вместо того, чтобы дать людям возможность услышать правду". "В конечном итоге правда - это все, что у нас есть", - говорится в заключительной части письма.

Отложенные слушания

Прошедшее в среду процедурное заседание Вестминстерского суда продлилось лишь несколько минут. Судья постановила перенести его на 12 июня, отметив, что оно может пройти непосредственно в тюрьме Белмарш из-за ухудшившегося состояния здоровья Ассанжа.

Ранее врачи диагностировали у Ассанжа средней тяжести депрессию, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, ставшие результатом многолетнего пребывания в посольстве Эквадора. WikiLeaks ранее информировала, что состояние здоровья ее основателя ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме, отметив, что там он был переведен в больничное отделение.