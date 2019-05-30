Посол Белоруссии в России наделен полномочиями вице-премьера

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о наделении посла Белоруссии в России Владимира Семашко полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с РФ. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

В соответствии с указом, Семашко при реализации полномочий вице-премьера представляет Белоруссию в контактах с должностными лицами и государственными органами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества.