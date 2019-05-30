Президент Сербии обсудил с послом России кризис в Косове

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом России в Сербии Александром Чепуриным кризис в Косове и Метохии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба президента страны.

"Президент Вучич говорил сегодня с послом Чепуриным о новых провокациях и насилии над сербами в Косово и Метохии. Президент сказал, что два предыдущих дня были очень тяжелыми для сербов в Косове и для Сербии", - говорится в сообщении. Он также выразил сожаление в связи с инцидентом с российским гражданином Михаилом Краснощековым, сотрудником ООН, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Вучич поблагодарил Россию за "помощь в защите территориальной целостности и суверенитета".

В свою очередь посол РФ Чепурин заявил, что "Россия решительно осуждает провокацию [в Косове], требует полного расследования и наказания зачинщиков". Дипломат сообщил, что с требованиями российской стороны ознакомлен генеральный секретарь ООН, а также Миссия ООН в Косове. По словам посла, Россия продолжит оказывать Сербии активную поддержку, особенно в международных организациях.