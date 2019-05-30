Трамп поддержал Нетаньяху в связи с назначением в Израиле повторных парламентских выборов

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с назначением в этой ближневосточной стране первых в ее истории повторных парламентских выборов.

Американский лидер выразил сожаление по поводу провала усилий Нетаньяху, направленных на формирование коалиционного правительства Израиля. "Произошедшее в Израиле вызывает большое сожаление", - сказал Трамп, комментируя в четверг в беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом в штат Колорадо решение Кнессета (парламента еврейского государства) нового созыва о самороспуске лишь через месяц после начала работы и назначении повторных выборов на 17 сентября. "Это [предыдущие парламентские выборы, состоявшиеся 9 апреля] выглядело как полная победа Нетаньяху. Он отличный парень!" - заявил глава администрации США.

"А теперь, - констатировал Трамп, - они [израильские политические деятели] вернулись на этап дебатов, на этап выборов". "Очень жаль. Им этого не нужно, потому что у них и без того там [на Ближнем Востоке] достаточно нестабильности, это сложный регион", - считает хозяин Белого дома.