Трамп может встретиться с Джонсоном и Фараджем во время визита в Великобританию

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может встретиться с экс-главой британского МИД Борисом Джонсоном, объявившим о намерении участвовать в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, а также лидером победившей на выборах в Европарламент Партии Brexit Найджелом Фаражем во время своего предстоящего государственного визита, который состоится 3-5 июня по приглашению королевы Елизаветы II. Об этом американский лидер сообщил в четверг журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Колорадо.

"Я могу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной встрече с двумя политиками. "Найджел Фарадж - мой друг, Борис [Джонсон] - мой друг, они оба очень хорошие люди, очень интересные. Найджел одержал большую победу, он получил 32% голосов, не имея ничего, и я думаю, что они оба там значительные фигуры. Я думаю, что они проделали отличную работу", - отметил Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что не собирается публично выражать поддержку кому-либо из политиков. "Мне они нравятся, я имею в виду, что они - мои друзья, но я не думал о том, чтобы выражать им поддержку. Вероятно, это не мое дело - поддерживать кого-то. Но я очень уважаю их обоих", - сказал американский лидер.

Премьер-министр Тереза Мэй объявила ранее, что 7 июня уйдет с поста лидера правящей Консервативной партии, положив тем самым начало скорому избранию нового главы тори, который неизбежно заменит ее на посту главы правительства. Одним из фаворитов считается бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Мэй потеряла поддержку своего кабинета из-за провала попыток провести через парламент соглашение с Евросоюзом о выходе королевства из состава сообщества.

На прошедших выборах в Европарламент в Великобритании с большим отрывом победила новая Партии Brexit убежденного евроскептика Найджела Фараджа. Она с первой попытки участия в избирательной кампании завоевала сразу 29 мандатов и набрала 31,6% от общего числа голосов. При этом за правящую Консервативную партию проголосовали лишь 9,1% избирателей, на 14,8% меньше, чем на выборах пятилетней давности. Нынешний результат является наихудшим для консерваторов в истории выборов в Европарламент.

Государственный визит Трампа в Великобританию состоится 3-5 июня.