{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией во время выборов в 2016 году

Президент США в очередной раз отметил, что ему российская сторона не помогала одержать победу
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил в четверг экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в сговоре с российской стороной во время избирательной кампании 2016 года. В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Колорадо главу государства спросили, считает ли он, что Россия якобы помогла ему одержать победу на президентских выборах.

На эту тему
О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

"Нет, Россия не помогла мне одержать победу на выборах. Знаете, кто помог мне одержать победу на выборах? Я сам! Россия мне совсем не помогала. Россия, думаю, если вообще, помогала другой стороне", - утверждал Трамп. Он также призвал журналистов "взглянуть на сговор между Хиллари Клинтон и СМИ".

"Вам стоит взглянуть на сговор между Хиллари Клинтон и Россией. Во время избирательной кампании она в большей мере была связана с Россией, нежели я. Я не имел никакого отношения [к России]", - сказал президент.

Он вновь подверг критике обвинения в своей адрес в сговоре с российской стороной. Трамп подчеркнул, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера обстоятельств приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года "ни к чему не привели". "Конечно, я буду бороться, потому что это было ложное обвинение, абсолютно ложное обвинение, и это позор, и это очень печальный период для нашей страны. И я думаю, что в конце концов я буду считать происходящее сейчас одним из моих величайших достижений, разоблачающих эту коррупцию", - подчеркнул хозяин Белого дома.

По версии президента, Мюллер, который "питает отвращение" к главе государства, признал его невиновным. Ситуацию вокруг обвинений глава государства назвал аферой. "Это масштабное преследование президента. Я надеюсь, что это станет одним из моих величайших достижений, потому что я разоблачил коррупцию. Я разоблачил коррупцию, о существовании которой никто не знал", - считает Трамп.

Теги
СШАРоссияКлинтон, ХиллариТрамп, ДональдМюллер, Роберт
Обострение обстановки в Косове
Врач сообщает, что угроза жизни пострадавшего в Косове российского дипломата сохраняется
Глава отделения анестезии и интенсивной терапии Клинического центра в Косовска-Митровице Милена Цветкович отметила, что в целом состояние всех пострадавших стабильно
Читать полностью