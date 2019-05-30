Глава МИД Германии встретился в Киеве с родственниками задержанных в РФ украинских моряков

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас во время визита в Киев в четверг встретился с родственниками 24 украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.

"Мы хотим, чтобы украинские моряки были немедленно освобождены", - приводит агентство DPA слова министра. Маас напомнил, что ранее Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна незамедлительно это сделать.

Касаясь ситуации в Донбассе, министр констатировал, что там, "как и прежде, стреляют, гибнут люди". "Нас это не устраивает", - сказал он, отметив "полное затишье" в вопросе реализации минских договоренностей. "Так это не должно оставаться", - считает Маас.

Глава МИД ФРГ также отметил, что решение РФ упростить выдачу паспортов жителям Донбасса "точно не было кстати". "Каждый должен проявить готовность к компромиссу", - сказал министр. Он констатировал, что в последние месяцы такого проявления отмечено не было.

Маас указал на то, что новый президент Украины Владимир Зеленский ранее "назвал установление мира на востоке страны одним из своих приоритетов". "Это и наша цель, и над этим мы намерены вместе с ним работать", - сказал глава МИД ФРГ.