Bloomberg: Иран запрашивал у России С-400, но получил отказ

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Москве полагают, что продажа Тегерану С-400 приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке. В материале указывается, что Соединенные Штаты в качестве сигнала Ирану направили в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln и группу бомбардировщиков.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.