Bloomberg: Турция рассматривает возможность размещения С-400 на берегу Средиземного моря

ТАСС, 30 мая. Власти Турции рассматривают возможность размещения зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, которые она планирует закупить у России, на средиземноморском побережье страны, вблизи района, где турецкие военные корабли охраняют суда, ведущие разведку месторождений энергоносителей на шельфе. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По оценке агентства, размещение С-400 на средиземноморском побережье позволит Анкаре усилить свои позиции в районе, где в последнее время отношения Турции с Кипром обострились из-за противоречий вокруг разработки месторождений газа на шельфе.

"Турция рассматривает С-400 в качестве средства сдерживания для защиты своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье, где растущие противоречия рискуют довести отношения Турции с США до точки разлома", - приводит агентство слова Мехмета Сейфеттина Эрола, главы Анкарского центра исследования кризисных ситуация и политики (АНКАСАМ). "Она [Турция] ощущает все большую угрозу в Средиземноморском регионе в связи с поддержкой Кипра со стороны США и Израиля", - добавил эксперт.

По данным источников Bloomberg, средиземноморское побережье не является единственным районом возможного размещения С-400, которое обсуждают представители турецких властей. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил на прошлой неделе, что обсуждение будущего места ее базирования продолжается. Как отмечает агентство, в апреле Акар заявил, что система С-400 может быть использована для защиты турецкой столицы Анкары, крупнейшего города страны Стамбула, авиабазы Инджирлик на юге Турции, а также промышленного объекта, который министр не назвал. Источники Bloomberg заявили, что этим объектом может быть АЭС "Аккую", которую строит в Турции российская госкорпорация "Росатом".

Противоречия между Турцией и Кипром вокруг газовых месторождений

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров.

Турция, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила 4 мая в кипрскую ИЭЗ свое буровое судно "Фатих". Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев, и грозит направить в этот район второе буровое судно. МИД Греции потребовал от Анкары вывести "Фатих" из кипрских вод и подчеркнул, что "поддерживает постоянную связь и координацию с Республикой Кипр, ее партнерами по ЕС и союзниками в отношении последующих действий".