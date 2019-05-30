Франция и ФРГ готовы придать новый импульс переговорам о мирном урегулировании на Украине

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщили о готовности придать новый импульс переговорам о мирном урегулировании в Донбассе. Об этом в четверг говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух стран, опубликованном пресс-службой МИД Франции.

"Франция и Германия по-прежнему серьезно настроены на урегулирование конфликта на востоке Украины и восстановление ее территориальной целостности, - говорится в коммюнике. - Мы сообщили Зеленскому о нашем желании придать новый импульс переговорам спустя пять лет после начала конфликта, который унес более 13 тыс. жизней".

"Германия и Франция поддерживают стороны, чтобы способствовать восстановлению конструктивных переговоров. Переговоры со сторонами продолжатся в ближайшее время, в частности, чтобы создать условия для проведения саммита глав государств и правительств в нормандском формате", - также говорится в коммюнике.