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Армия Израиля отчиталась об уничтожении еще одного тоннеля "Хезболлах" у границы с Ливаном

Нейтрализация подземного хода была осуществлена путем закачки герметиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая. /ТАСС/. Израильские военные сообщили в четверг о нейтрализации в районе границы с Ливаном еще одного, шестого по счету, тоннеля, прорытого на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах". Соответствующее заявление распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Армия завершила разрушение главного диверсионного тоннеля "Хезболлах". Этот тоннель, прорытый от шиитской деревни Рамие (в Ливане - прим. ТАСС) на израильскую территорию, был обнаружен в январе в рамках операции "Северный щит", - говорится в документе. Военные добавили, что нейтрализация подземного хода, прорытого на глубине порядка 80 м, "была осуществлена путем закачки герметиков".

Израильские военные начали операцию "Северный щит" по поиску диверсионных тоннелей "Хезболлах" у границы с Ливаном 4 декабря 2018 года. Она длилась шесть недель, в ходе которых были обнаружены шесть тоннелей. Пять из них были уничтожены израильскими военными ранее в этом году.

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