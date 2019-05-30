Bloomberg: Израиль не аннексирует районы Западного берега до публикации плана Трампа

ТАСС, 30 мая. Израиль не намерен предпринимать меры по аннексии районов Западного берега реки Иордан до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не обнародует свой план урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в четверг постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон, передает агентство Bloomberg.

"Я не думаю, что с нашей стороны будут какие-либо шаги до тех пор, пока мы не увидим план [Трампа]", - приводит агентство слова постпреда Израиля при ООН по поводу возможной аннексии части территории Западного берега.

Дани Данон предположил, что администрация Дональда Трампа может обнародовать свой план урегулирования ближневосточного конфликта до конца лета.

В начале апреля премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху обещал распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.

Резолюция 2334 Совет Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан, израильское правительство ранее отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.