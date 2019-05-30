El Pais: ЕП приостановил действие временных пропусков испанских депутатов

МАДРИД, 30 мая. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) приостановил действие временных пропусков для всех испанских депутатов после того, как экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона не допустили в здание института. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.

По ее сведениям, глава ЕП Антонио Таяни проинформировал о приостановлении выдачи пропусков и аннуляции уже выданных. Данное решение будет в силе до тех пор, пока Испания не предоставит официальный список с именами лиц, которые надлежащим образом выполнили все процедуры, чтобы быть представленными в ЕП.

Данная мера была принята на следующий день после того, как Пучдемону и экс-советнику каталонского кабмина Тони Комину не позволили получить временную аккредитацию евродепутатов. При этом остальные испанские парламентарии, которые прибывали в штаб-квартиру ЕП в Брюсселе, могли оформить все необходимые документы.

По итогам выборов в ЕП сепаратистская каталонская коалиция "Свободные для Европы" Пучдемона получила два кресла. Экс-лидер автономии и Комин бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.

Избранные в ЕП депутаты должны 17 июня посетить штаб-квартиру Центральной избирательной комиссии Испании в Мадриде, чтобы получить депутатские мандаты. При этом в пиренейском королевстве действует ордер на арест Пучдемона.