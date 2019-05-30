Болтон рассказал, что Трамп всегда поддерживал Brexit

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп всегда был сторонником выхода Великобритании из Евросоюза и ждет возможности начать торговые переговоры с Лондоном, когда тот перестанет зависеть от Брюсселя. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил в четверг в Лондоне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Президент Трамп ясно дал понять, что ждет того дня, когда воля [британского] народа будет исполнена, а США и Соединенное Королевство смогут согласовать двустороннее [торговое] соглашение, которое принесет выгоду обеим странам. Консервативной партии предстоит выбрать нового лидера, после чего мы посмотрим, как будет идти переговорный процесс, - отметил Болтон, добавив, что считает возможным заключение трехстороннего соглашения с участием Канады. - Он [Трамп] был убежденным сторонником Brexit и, я полагаю, он ждет возможности вести переговоры с полностью независимой Великобританией, не являющейся больше членом Европейского союза".

Болтон подчеркнул, что Трамп "восхищается упорством и решимостью" британского премьер-министра Терезы Мэй и будет рад встретиться с ней на следующей неделе в ходе государственного визита в Великобританию, чтобы обсудить важные вопросы двусторонних отношений, несмотря на то, что вскоре после этого Мэй покинет свой пост.

Как ранее сказал Болтон, Трамп и Мэй с большой вероятностью обсудят ситуацию вокруг китайской корпорации Huawei. Впоследствии данную информацию подтвердил и источник агентства Reuters в британском правительстве, добавив, что еще одной темой, которую затронут глава Белого дома и британский премьер, может оказаться и предстоящая встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

В британских СМИ также обсуждается возможность встречи между президентом США и главой Партии Brexit Найджелом Фаражем, а также экс-главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, претендующим на должность нового лидера тори, а соответственно и премьер-министра. Сообщения о том, что Трамп может встретиться с главными сторонниками Brexit в британской политике, начали поступать после того, как глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов накануне визита в Великобританию, назвал Фаража и Джонсона своими хорошими друзьями, которые "проделали отличную работу", выступая за выход страны из ЕС. При этом Трамп добавил, что для него было бы неуместно оказывать поддержку кому-либо из них.