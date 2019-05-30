{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Болтон рассказал, что Трамп всегда поддерживал Brexit

Как добавил помощник президента, американский лидер ждет возможности начать переговоры с независимой Великобританией

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп всегда был сторонником выхода Великобритании из Евросоюза и ждет возможности начать торговые переговоры с Лондоном, когда тот перестанет зависеть от Брюсселя. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил в четверг в Лондоне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

На эту тему
Кто придет на место Терезы Мэй? Краткий гид по возможным кандидатам

"Президент Трамп ясно дал понять, что ждет того дня, когда воля [британского] народа будет исполнена, а США и Соединенное Королевство смогут согласовать двустороннее [торговое] соглашение, которое принесет выгоду обеим странам. Консервативной партии предстоит выбрать нового лидера, после чего мы посмотрим, как будет идти переговорный процесс, - отметил Болтон, добавив, что считает возможным заключение трехстороннего соглашения с участием Канады. - Он [Трамп] был убежденным сторонником Brexit и, я полагаю, он ждет возможности вести переговоры с полностью независимой Великобританией, не являющейся больше членом Европейского союза".

Болтон подчеркнул, что Трамп "восхищается упорством и решимостью" британского премьер-министра Терезы Мэй и будет рад встретиться с ней на следующей неделе в ходе государственного визита в Великобританию, чтобы обсудить важные вопросы двусторонних отношений, несмотря на то, что вскоре после этого Мэй покинет свой пост.

Как ранее сказал Болтон, Трамп и Мэй с большой вероятностью обсудят ситуацию вокруг китайской корпорации Huawei. Впоследствии данную информацию подтвердил и источник агентства Reuters в британском правительстве, добавив, что еще одной темой, которую затронут глава Белого дома и британский премьер, может оказаться и предстоящая встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

В британских СМИ также обсуждается возможность встречи между президентом США и главой Партии Brexit Найджелом Фаражем, а также экс-главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, претендующим на должность нового лидера тори, а соответственно и премьер-министра. Сообщения о том, что Трамп может встретиться с главными сторонниками Brexit в британской политике, начали поступать после того, как глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов накануне визита в Великобританию, назвал Фаража и Джонсона своими хорошими друзьями, которые "проделали отличную работу", выступая за выход страны из ЕС. При этом Трамп добавил, что для него было бы неуместно оказывать поддержку кому-либо из них.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКанадаСШАВеликобританияBrexitТрамп, ДональдДжонсон, БорисМэй, Тереза
Обострение обстановки в Косове
Вучич заявил о разрушении веры Сербии в партнерские отношения с Западом
Как отметил президент, виной этому послужил инцидент в Косове и Метохии
Читать полностью