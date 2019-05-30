Эрдоган и Путин договорились встретиться на полях саммита G20 в Японии

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в четверг телефонные переговоры, в ходе которых договорились провести встречу на полях саммита G20 в Японии. Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии турецкого лидера.

"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин провели телефонные переговоры. Наш президент заявил о необходимости предотвратить еще большее число жертв среди мирного населения в результате ударов, наносимых режимом [президента Сирии Башара Асада] на юге Идлиба. В ходе переговоров президент [Эрдоган] сообщил о необходимости избежать образования новой волны беженцев, которая может хлынуть к нашим границам. Он также предложил добиться установления режима прекращения огня и вновь сфокусироваться на политическом урегулировании конфликта. Эрдоган отметил, что двусторонние отношения между Турцией и России позитивно развиваются. Он сообщил о возможности встретиться на полях саммита G20 в Японии, чтобы обсудить результаты [общей] работы", - отмечается в коммюнике.

Пресс-служба Кремля в своем сообщении о разговоре не назвала конкретную дату будущей встречи, ограничившись лишь подтверждением того, что лидеры договорились о дальнейших контактах. Саммит G20 пройдет 28-29 июня в Осаке.