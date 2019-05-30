Президент Украины обсудил с американским сенатором досрочный роспуск Рады

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Киеве на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что роспуск Верховной рады текущего созыва позволит уже в сентябре получить новое правительство. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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"Роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря выборам в Верховную раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент Украины подчеркнул, что без досрочных парламентских выборов правительство было бы сформировано только в декабре, а страна "так долго ждать не может". "У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - продолжил он.

Собеседники обсуждали ситуацию в Донбассе и шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании. На переговорах, уточнили в пресс-службе Зеленского, была подчеркнута "необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей". Зеленский и Портман также обговорили реформы, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.