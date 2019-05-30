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В Пентагоне заявили, что покупка Турцией С-400 грозит последствиями для НАТО

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Завершение сделки по приобретению Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет иметь катастрофические последствия для обеспечения обороны НАТО. Об этом заявила в четверг и. о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Завершение этой сделки будет иметь катастрофические последствия не только для самой программы F-35 (программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения - прим. ТАСС), это также может привести к тому, что Турция не сможет взаимодействовать с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом для обеспечения обороны альянса", - сказала она.

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