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Политические консультации между МИД Латвии и России прошли в Риге

Стороны обсудили двустороннее и региональное сотрудничество

РИГА, 30 мая. /ТАСС/. Политические консультации между министерствами иностранных дел Латвии и России прошли в четверг в Риге. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской республики, стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества.

В консультациях приняли участие руководитель дирекции двусторонних отношений МИД Латвии Илгварс Клява и директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. "Во время консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества - дальнейший политический диалог, актуальные вопросы работы латвийско-российской межправительственной комиссии, расширение договорно-правовой базы, вопросы экономического сотрудничества, ситуацию с безопасностью в регионе и другие вопросы", - указывает МИД Латвии.

В министерстве также отмечают, что политические консультации МИД Латвии и России являются регулярным форматом, в рамках которого обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные проблемы международной политики. Такого рода консультации между странами проводятся с 2013 года и проходят как на уровне заместителей министров иностранных дел, так и на уровне директоров региональных и консульских департаментов.

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