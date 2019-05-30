{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение обстановки в Косове

Вучич заявил о разрушении веры Сербии в партнерские отношения с Западом

Как отметил президент, виной этому послужил инцидент в Косове и Метохии

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Вторжение полиции непризнанного Косова на север края и реакция на это западных стран нарушили доверие и партнерские отношения Сербии с Западом. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в четверг в интервью каналу Prva TV.

На эту тему
Обострение ситуации в Косове. Главное

"То, что произошло во вторник на севере автономного края, перешло некие границы, которые Сербия готова стерпеть. Мне кажется, что международное сообщество в первый момент не поняло, что границу терпения перешли, сейчас это где-то понимают и спрашивают: "А что такое случилось, что этот порог преодолен?" Опросы говорят, что нужно пройти 10 ступенек, чтобы потерять доверие, но то, что случилось, было не 10-й, а 12-й ступенью, на которой албанцы разрушили наше доверие. Проблема не в последствиях инцидента, проблема в жизнях 28 людей, и намного большая проблема в разрушении какой бы то ни было веры в партнерские отношения с западной частью международного сообщества по вопросу Косова и Метохии", - заявил Вучич.

Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок два серба получили легкие ранения. Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых и россиянин Михаил Краснощеков. Свыше 100 человек были избиты, сообщила в среду газета "Вечерне новости".

Теги
СербияВучич, АлександарОбострение обстановки в Косове
В Пентагоне заявили, что покупка Турцией С-400 грозит последствиями для НАТО
В Минобороны США отметили, что это система, разработанная специально для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35
Читать полностью