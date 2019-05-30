Вучич заявил о разрушении веры Сербии в партнерские отношения с Западом

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Вторжение полиции непризнанного Косова на север края и реакция на это западных стран нарушили доверие и партнерские отношения Сербии с Западом. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в четверг в интервью каналу Prva TV .

"То, что произошло во вторник на севере автономного края, перешло некие границы, которые Сербия готова стерпеть. Мне кажется, что международное сообщество в первый момент не поняло, что границу терпения перешли, сейчас это где-то понимают и спрашивают: "А что такое случилось, что этот порог преодолен?" Опросы говорят, что нужно пройти 10 ступенек, чтобы потерять доверие, но то, что случилось, было не 10-й, а 12-й ступенью, на которой албанцы разрушили наше доверие. Проблема не в последствиях инцидента, проблема в жизнях 28 людей, и намного большая проблема в разрушении какой бы то ни было веры в партнерские отношения с западной частью международного сообщества по вопросу Косова и Метохии", - заявил Вучич.

Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок два серба получили легкие ранения. Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых и россиянин Михаил Краснощеков. Свыше 100 человек были избиты, сообщила в среду газета "Вечерне новости".