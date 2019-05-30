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США вслед за РФ заявили, что встреча Трампа и Путина в Нормандии не готовится

Ранее в Кремле заявили, что президент России пока не получал приглашения на празднование годовщины высадки в Нормандии

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Власти США вслед за Кремлем подтвердили, что встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Нормандии в начале июня не готовится.

"Нам неизвестно о том, какие приглашения направлялись [зарубежным лидерам] французским правительством. Я бы вас перенаправила к нему по данному вопросу. Мы не вели никакую подготовку ни к какой встрече между президентами в Нормандии. Просто чтобы внести ясность: я имею в виду президентов Путина и Трампа", - заявила в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

Ранее в Кремле сообщили, что не получали приглашение на торжественные мероприятия в начале июня по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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