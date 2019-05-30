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Трамп попросил Конгресс инвестировать в гиперзвуковое оружие больше

Глава Белого дома при этом выразил надежду, что США никогда не придется использовать свои вооружения

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс США выделить в следующем финансовом году (начинается в США с 1 октября - прим. ТАСС) больше средств на разработку гиперзвукового оружия. Об этой инициативе он рассказал во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

"Мы просим Конгресс инвестировать больше в гиперзвуковое оружие. У нас есть такие типы [гиперзвукового оружия], которые находятся на стадии разработки - такие, которых вы никогда не видели, такие, которые даже нельзя себе представить", - сказал президент. Он добавил, что вашингтонская администрация просит у законодателей финансирования проектов, связанных с искусственным интеллектом, ядерным оружием, модернизацией вооружений, а также с "главенством в космосе".

Трамп подчеркнул, что в этом году ВВС США получат 56 истребителей-бомбардировщиков F-35. Президент рассказал, что спросил одного из иностранных лидеров, что тот думает об этом самолете, и тот ответил: "У нас с ним проблемы, мы его не видим". Трамп не уточнил, с кем он разговаривал.

Он в очередной раз выразил надежду, что США "никогда не придется использовать" свои вооружения. "Мир посредством демонстрации силы", - сказал глава государства.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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