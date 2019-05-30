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В администрации Зеленского не исключают его разговора с Путиным по телефону

Замглавы АП Украины Вадим Пристайко отметил, что в целом есть много планов относительно телефонных разговоров

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил возможность телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас есть много планов относительно всех телефонных разговоров, включая, возможно, с Путиным, особенно, когда это касается важных для нас вопросов", - приводит его слова украинское агентство УНИАН. Пристайко добавил, что "предыдущий президент не говорил с президентом Путиным".

Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков ранее в четверг допустил прямые переговоры между президентами России и Украины, если "это будет единая консолидированная позиция с зарубежными партнерами Украины".

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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