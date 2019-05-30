Киев в ближайшее время изменит состав представителей в подгруппах контактной группы

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Украина в ближайшее время планирует изменить состав своих представителей в подгруппах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Скажу только одно, что персональный состав минских групп будет изменен. Это случится в ближайшее время", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".

Данилюк также сообщил, что встреча в нормандском формате может состояться уже в середине июля.

"Мы будем готовиться к встрече в нормандском формате. Это может случиться где-то в середине июля. Есть такой план", - заявил он.