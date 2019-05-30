Трюдо заявил, что Куба может сыграть позитивную роль в преодолении кризиса в Венесуэле

ОТТАВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство Кубы может сыграть важную роль в преодолении кризиса в Венесуэле. Об этом в четверг заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом в Оттаве.

"Во время дискуссий в рамках Группы Лимы мы поняли, что Куба может потенциально сыграть позитивную роль в будущей стабилизации ситуации в Венесуэле, поэтому Канада работает с Кубой в этом направлении", - сказал Трюдо. Он также подчеркнул, что у Оттавы и Вашингтона разные подходы к отношениям с Гаваной, но при этом все три страны объединены целью "восстановить демократию в Венесуэле, создать условия для мира, стабильности и процветания венесуэльского народа".

15 мая глава МИД Канады Христя Фриланд перед поездкой на Кубу заявила, что Оттава и Гавана должны обсудить продолжающийся кризис в Венесуэле и вместе найти пути его преодоления. Канада входит в число стран, ранее поддержавших венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, объявившего себя 23 января исполняющим обязанности президента Венесуэлы. 3 мая от государств, входящих в Группу Лимы (Канады, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили), последовало заявление о необходимости привлечь Гавану как союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро к поиску решения кризиса в стране. Мадуро, считающего, что в Венесуэле американцами была инспирирована попытка государственного переворота, поддерживают, в частности, Куба, Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Никарагуа.

7 мая Гавана выразила готовность оказать помощь в урегулировании политического кризиса в Венесуэле, если соответствующая просьба поступит от президента Мадуро. В начале мая президент США Дональд Трамп допустил снятие санкций с Кубы, если она сделает "правильные шаги" и откажется от сотрудничества с Венесуэлой, иначе Гавану ждет ужесточение рестрикций.