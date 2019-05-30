Оттава и Вашингтон призвали Пекин немедленно отпустить задержанных канадских граждан

ОТТАВА, 31 мая. /ТАСС/. Канада и Соединенные Штаты призывают китайские власти немедленно освободить двух канадских граждан, которые обвиняются в угрозе национальной безопасности КНР. Об этом говорится в совместном заявлении правительств двух стран, которое в четверг распространила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо по итогам его встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом в Оттаве.

"Соединенные Штаты и Канада вместе решительно отвергают неправомерное задержание двух канадских граждан Майкла Коврига и Майкла Спэйвора и призывают к их немедленному освобождению", - отмечается в документе. В заявлении подчеркивается, что такими действиями Китай "наносит вред своей международной репутации, и это углубляет озабоченность всех стран, которые выступают за соблюдение верховенства закона".

В начале декабря 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре после задержания Мэн Ваньчжоу власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании еще одного канадского гражданина - Майкла Спэйвора. Последний владеет международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.