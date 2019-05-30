Лидер "Океана Эльзы" заявил, что партия "Голос" будет вести Украину в сторону ЕС и НАТО

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" и основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что главной его целью в политике будет сближение Украины с ЕС и НАТО.

"Я и вся наша команда будем делать все, чтобы наша страна как можно быстрее приблизилась к ЕС и НАТО", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1". Вакарчук подчеркнул, что евроатлантический вектор "будет основным положением его программы". Музыкант анонсировал, что в скором времени пройдет съезд партии "Голос", где он представит свою команду. При этом Вакарчук обратил внимание, что не сотрудничает с олигархами и сам финансирует партию.

Бывший президент Украины Петр Порошенко 19 февраля этого года подписал указ о внесении поправок в конституцию страны, которые закрепили в документе положения о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Одновременно статья о полномочиях главы государства была дополнена фразой о том, что он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО".

Вакарчук 16 мая объявил, что будет участвовать в выборах в Верховную раду. В его партию "Голос" вошли бывший замминистра экономики Юлия Клименко, экс-глава украинского отделения организации Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук Юрий Соколов, бывшая и.о. губернатора Одесской области Соломия Бобровская.

Ряд украинских экспертов указывали на связь Вакарчука с Порошенко и выражали уверенность, что в парламенте он продолжит его курс.