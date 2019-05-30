Луиджи Ди Майо остается лидером "Движения "5 звезд"

РИМ, 31 мая. /ТАСС/. Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо утвержден политическим лидером одной из двух правящих партий - "Движения "5 звезд". Соответствующее голосование о его роли в партии состоялось в четверг на официальной интернет-платформе "Движения", в котором приняли участие около 56 тыс. человек.

Как сообщило агентство ANSA, 80% высказались за сохранение лидерства Ди Майо. Вопрос о своей дальнейшей роли поднял сам вице-премьер после крайне неудачных результатов партии на прошедших в воскресенье выборах в Европарламент. "Движение" получило всего 17% голосов (при прогнозах не менее 25%), уступив оппозиционной Демократической партии (ДП).

Некоторые представители "пятизвездных" назвали голосование по Ди Майо бесполезным, поскольку его исход был предречен. В защиту Ди Майо выступили ведущие члены "Движения", а также его основатель - комик и блогер Беппе Грилло. Некоторые полагают, что на Ди Майо легло слишком много обязанностей, учитывая, что он возглавляет одно из ключевых министерств, объединяющее много функций. При этом речи о выходе из состава правящей коалиции или правительства не шло.

Вторая коалиционная партия - "Лига" значительно укрепила свои позиции, получив на выборах в ЕП 34%. Ее лидер - вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини заверил, что коалиция сохранится во имя выполнения приоритетных задач. Одной из них он называет снижение налогов. "Если мы будем эффективно работать в этом правительстве, оно сохранится на четыре года. Если же в ближайшие недели и месяцы "пятизвездные" на все будут говорить "нет", мы никуда не придем. Но я оптимист", - сказал Сальвини в телеинтервью в четверг вечером.