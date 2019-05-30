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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро считает успешной встречу правительства и оппозиции Венесуэлы в Норвегии

Однако венесуэльская оппозиция заявила, что переговоры не принесли результатов

КАРАКАС, 31 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что властям страны удалось достичь прогресса в организации диалога с оппозицией в ходе прошедшей на этой неделе встречи в столице Норвегии. Соответствующее заявление он разместил в четверг в Twitter.

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"После нескольких месяцев тайных переговоров с целью возвращения на путь диалога мы добились очень позитивных результатов. Мы настроены оптимистично, потому что мы верим в диалог, гармонию и мир", - написал глава государства.

В распространенном ранее заявлении МИД Норвегии указывается, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы, прибывшие в Осло для обсуждения возможности начала переговоров, "продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" для Боливарианской Республики.

Оппозиция Венесуэлы в свою очередь заявила, что очередная встреча делегатов правительства Венесуэлы с их политическими противниками не принесла результатов.

Теги
Мадуро, НиколасНорвегияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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