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Судан отозвал лицензию на вещание у Al Jazeera

Имущество и оборудование телеканала были арестованы

КАИР, 31 мая. /ТАСС/. Катарский телеканал Al Jazeera лишился аккредитации на работу в Судане. Как сообщила в пятницу телестанция, решение об отзыве официального разрешения на деятельность в стране было принято управляющим Военным советом.

"Суданские службы безопасности проинформировали главу бюро Al Jazeera в Хартуме о решении совета закрыть отделение и арестовать имущество и оборудование, - говорится в сообщении канала. - Власти объявили об отзыве разрешений на работу корреспондентов и сотрудников телестанции".

О причинах этой меры не сообщается.

Катарский телеканал пользуется в последние годы дурной славой в регионе. Во многих странах его вещание запрещено или заблокировано из-за многочисленных случаев передачи недостоверной информации, а также обвинений в том, что он активно поддерживает исламистов и выступает их информационным рупором.

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