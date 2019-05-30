Арабские страны выразили солидарность в противодействии Ирану

КАИР, 31 мая. /ТАСС/. Арабские государства выразили полную солидарность в противодействии Ирану, осудив все последние нападения в регионе, и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории. Об этом говорится в итоговом заявлении прошедшего в четверг в Мекке чрезвычайного саммита Лиги арабских государств.

"Поддерживаем все действия Саудовской Аравии по защите своей территории и безопасности, - отмечается в коммюнике. - Арабские государства солидарны перед лицом иранских интервенций. Осуждаем вмешательство Ирана в сирийский кризис, в дела Бахрейна и поддержку действующих там террористических групп, осуждаем иранскую оккупацию трех островов ОАЭ, а также запуски ракет иранского производства из Йемена в Саудовскую Аравию".

"Сотрудничество с Тегераном должно основываться только на принципе его невмешательства в дела других государств", - подчеркивается в итоговом заявлении.

Позиция Ирака

Ирак не поддержал заявление, принятое по итогам саммита, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт, выступление которого транслировали арабские телеканалы.

По его словам, иракская делегация направила послание, в котором указала, что "возражает" против окончательного коммюнике межарабской встречи в верхах "в его нынешнем виде" и не участвовала в подготовке документа. При этом, как сообщил генсек, эмиссары Багдада подтвердили его позицию, осуждающую "любые действия, направленные против безопасности саудовского королевства и братьев в Персидском заливе".

Ранее, выступая на экстренном заседании, президент Ирака Бархам Салех заявил, что напряженность вокруг Ирана может спровоцировать войну. "Мы являемся свидетелями регионального кризиса, ставящего нас на порог войны, которая разрушит все", - отметил он, подчеркнув при этом, что его страна "делает все возможное для продвижения диалога в регионе".