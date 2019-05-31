СМИ: спецпредставителя КНДР по США казнили после саммита в Ханое

ТАСС, 31 мая. Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. С таким утверждением в пятницу выступила консервативная южнокорейская газета The Chosun Ilbo , сославшись на источники в КНДР.

Как специалисты оценивают итоги саммита лидеров США и КНДР в Ханое

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По ее данным, также были казнены четыре представителя МИД КНДР, участвовавшие в переговорах. Их обвинили в шпионаже в пользу США.

Еще несколько участников саммита, в том числе переводчик Ким Чен Ына, были отправлены в исправительные лагеря.

Саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.