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Второй саммит США — КНДР

СМИ: спецпредставителя КНДР по США казнили после саммита в Ханое

По данным газеты The Chosun Ilbo, также были казнены четверо северокорейских дипломатов, участвовавших в переговорах
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 31 мая. Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. С таким утверждением в пятницу выступила консервативная южнокорейская газета The Chosun Ilbo, сославшись на источники в КНДР.

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По ее данным, также были казнены четыре представителя МИД КНДР, участвовавшие в переговорах. Их обвинили в шпионаже в пользу США.

Еще несколько участников саммита, в том числе переводчик Ким Чен Ына, были отправлены в исправительные лагеря.

Саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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