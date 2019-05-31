Генсек ЛАГ назвал условие, при котором Иран избежит военной конфронтации с США

КАИР, 31 мая. /ТАСС/. Иран сможет избежать военной конфронтации с США, если пересмотрит свое поведение и прекратит вмешательство во внутренние дела стран региона. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Мекке по итогам чрезвычайного саммита Лиги арабских государств ее генсек Ахмед Абу аль-Гейт.

"США приняли решение направить свои военно-морские силы и другие войска для противодействия агрессии Ирана, но они не хотят войны, - сказал он. - Давайте не будем опережать события, поживем - увидим". Лига, добавил дипломат, в данном вопросе будет исходить из позиции, закрепленной в итоговом коммюнике, и дальнейшего поведения Ирана в регионе.

"Мы требуем, чтобы Иран прекратил вмешиваться во внутренние дела арабов и пересмотрел свое поведение на региональной арене. Если это произойдет, я не думаю, что будет какая-то необходимость во враждебных и военных действиях между США и Ираном. Но посмотрим", - подчеркнул генсек регионального сообщества.

США в качестве сигнала Тегерану направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, в которую входят Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отправке дополнительно 1,5 тыс. военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности с Тегераном. Как ранее сообщил телеканал CNN, подкрепление также включает в себя зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для "сдерживания иранских угроз".

В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф расценил этот шаг "как угрозу глобальному миру и стабильности".