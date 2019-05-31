Заседание рабочей группы по совместной деятельности на Курилах пройдет в июне

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Очередное заседание рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах пройдет 11 июня. Об этом в пятницу по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава МИД Японии Таро Коно.

"Что касается совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, то стороны пришли к единому мнению провести встречу рабочей группы 11 июня", - подчеркнул Коно. Глава японского внешнеполитического ведомства также отметил, что стороны договорились продолжить работу, направленную на такой формат осуществления совместных проектов на этих территориях, который не нарушал бы правовых позиций обеих стран.

По словам Коно, эта встреча будет проведена с учетом подготовки к переговорам лидеров Японии и РФ Синдзо Абэ и Владимира Путина на саммите G20 в Осаке, который пройдет 28 и 29 июня. Также глава МИД Японии подчеркнул, что стороны договорились и дальше прилагать усилия для осуществления чартерных рейсов на южную часть Курил для их бывших жителей. Следующая такая поездка должна состояться этим летом.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечают в Японии, Москва и Токио пока расходятся в том, как осуществлять совместные проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагала создать некую специальную юридическую систему на юге Курильских островов.

Важность регулярных встреч

Власти Японии считают, что регулярные встречи глав МИД Японии и России играют положительную роль в вопросе заключения мирного договора между двумя странами, отметил Коно.

"Регулярные встречи глав МИД Японии и РФ являются большой движущей силой на пути к мирному договору", - сказал он. Коно отметил, что в ходе состоявшейся встречи ему удалось обстоятельно обсудить с Лавровым вопрос мирного договора, в том числе те моменты, по которым стороны расходятся в позициях.