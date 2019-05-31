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Палестино-израильский конфликт

Палестинец ранил ножом двух израильтян в Иерусалиме

Полицейские нейтрализовали нападавшего

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженный ножом палестинец ранил двух израильтян в Иерусалиме в пятницу утром, после чего был нейтрализован стражами порядка. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

"Нападение с использованием холодного оружия в Иерусалиме: террорист прибыл к Дамасским воротам и ударил ножом мужчину, после чего он ранил еще одного мужчину в Старом городе Иерусалима. Нападавший был нейтрализован полицией", - говорится в распространенном правоохранителями коммюнике.

Государственное радио Израиля Kan сообщает, что один из пострадавших в результате нападения получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии, второй ранен легко. О состоянии нападавшего не сообщается.

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