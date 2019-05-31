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СМИ: в Кабуле произошел взрыв

Телеканал TOLONews сообщает о пяти пострадавших

ТАСС, 31 мая. Мощный взрыв прогремел в пятницу утром в Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLONews.

По его данным, взрыв произошел в девятом полицейском округе, где находятся офисы международных неправительственных организаций и проживают в основном иностранцы.

Телеканал сообщает, что пострадали по меньшей мере пять человек. По его данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль.

В четверг шесть человек погибли и еще шесть пострадали в результате взрыва недалеко от Университета национальной обороны имени маршала Фахима в пятом полицейском округе Кабула.

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