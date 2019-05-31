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Торговая война

СМИ: лидеры Китая и США проведут встречу на саммите G20 в Осаке

При этом эксперты не ожидают, что стороны достигнут результатов в разрешении торговых споров

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня, однако она не способна принести прорыва в разрешении торговых споров. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на влиятельного правительственного эксперта, бывшего председателя Народного банка Китая (Центробанк) Дай Сянлуна.

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"Лидеры КНР и США встретятся в конце следующего месяца в Японии, и я думаю, будут какие-то позитивные новости", - заявил он в пятницу на проходящем в Пекине семинаре по вопросам китайско-американского сотрудничества в сфере технологий. В то же время эксперт выразил пессимизм и сомнение в возможности достижения на данном этапе прорыва в урегулировании торговых споров между двумя державами.

Дай Сянлун в настоящее время занимает пост зампредседателя Китайского центра международных экономических обменов.

На прошлой неделе Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином на полях саммита G20 в июне в городе Осака, чтобы, в частности, обсудить двусторонние споры в сфере торговли. В то же время Пекин пока не комментировал и не подтверждал возможность и целесообразность проведения саммита в Японии.

Глава Белого дома неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

Теги
ЯпонияСШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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