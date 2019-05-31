МИД Ирана отверг обвинения в свой адрес со стороны межарабских организаций

ТАСС, 31 мая. МИД Ирана отверг и осудил позицию арабских стран, считающих, что Тегеран вмешивается во внутренние дела государств Персидского залива. С соответствующим заявлением в пятницу выступил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

"Мы сожалеем, что Саудовская Аравия злоупотребила своими полномочиями в ходе проведения саммитов (ЛАГ и ССАГПЗ - прим. ТАСС) в Мекке, использовав свое политическое влияние. Отвергаем и осуждаем безосновательные заявления ряда стран Персидского залива. Итоговые заявления саммитов отражают мнения не всех участников", - отметил Мусави. Он отметил, что Эр-Рияд оказал давление в ходе выработки текстов коммюнике, "проводит ошибочную политику, выполняя требования Израиля и США и порождая противоречия в регионе".

В четверг арабские государства по итогам чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Мекке выразили полную солидарность в противодействии Ирану и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории. В коммюнике подчеркивается, что "сотрудничество с Тегераном должно основываться только на принципе его невмешательства в дела других государств".

Принятое по завершении саммита ЛАГ заявление во многом повторяет тезисы финального коммюнике чрезвычайного саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), состоявшегося там же, в Мекке, в четверг вечером. Обе встречи в верхах были созваны по инициативе саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда для обсуждения обострившейся обстановки в регионе. Главной темой обоих совещаний стала угроза Ирана национальной безопасности арабских государств, его вмешательство в их внутренние дела и поддержка ряда организаций и группировок в их подрывной деятельности.