СМИ: решение Индии закупить у России С-400 скажется на оборонных связях с США

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая. /ТАСС/. Решение Индии приобрести зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 дальнего действия у России будет иметь серьезные последствия для оборонных связей Вашингтона и Нью-Дели. Как сообщает в пятницу информационное агентство PTI , об этом заявил журналистам представитель администрации американского президента Дональда Трампа.

"Я не согласен", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, согласен ли он с распространенным в Индии мнением о том, что закупка российских ЗРС не скажется на американо-индийских связях в области обороны.

"Вы можете видеть, какой серьезный диалог происходит на эту тему с нашим союзником по НАТО Турцией. И столь же серьезная озабоченность будет выражена, если Индия продолжит процесс приобретения С-400", - цитирует агентство неназванного американского представителя.

Ранее в апреле министр обороны Индии Нирмала Ситараман сообщила прессе, что Индия подробно объяснила Вашингтону свою точку зрения на приобретение ЗРС С-400 у Москвы и рассчитывает, что Вашингтон не будет вводить в отношении нее санкции.

Контракт на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.